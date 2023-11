La troupe de théâtre « Les Grim d’Folie » IME L’éveil Loos Catégories d’Évènement: Loos

Nord La troupe de théâtre « Les Grim d’Folie » IME L’éveil Loos, 8 décembre 2023, Loos. La troupe de théâtre « Les Grim d’Folie » Vendredi 8 décembre, 20h30 IME L’éveil 12€ inscription : https://www.helloasso.com/associations/un-enfant-un-reve-un-avenir/evenements/pochettes-surprises-comedie-de-jacky-goupil IME L’éveil 8 bis rue du Maréchal Foch Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/un-enfant-un-reve-un-avenir/evenements/pochettes-surprises-comedie-de-jacky-goupil »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/un-enfant-un-reve-un-avenir/evenements/pochettes-surprises-comedie-de-jacky-goupil »}] https://www.helloasso.com/associations/un-enfant-un-reve-un-avenir/evenements/pochettes-surprises-comedie-de-jacky-goupil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loos, Nord Autres Lieu IME L'éveil Adresse 8 bis rue du Maréchal Foch Loos Ville Loos Departement Nord Lieu Ville IME L'éveil Loos latitude longitude 50.616071;3.021403

IME L'éveil Loos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/