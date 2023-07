Global Art – Les émotions en sons et en images IME Jean Itard Collobrières, 10 juillet 2023, Collobrières.

Global Art – Les émotions en sons et en images 10 – 28 juillet IME Jean Itard

Fabian Aubry et Arnaud Pacini sont tous deux musiciens professionnels, ils sont également passionnés par le travail de l’image et de la vidéo. A travers le prisme de ces différentes pratiques, ils souhaitent créer avec le public de l’IME de Collobrières une relation de confiance, et permettre aux jeunes en situation de handicap d’explorer et d’exprimer leurs émotions. Fabian Aubry travaille depuis deux ans déjà avec des enfants à besoin éducatif particulier dans le cadre d’activités inclusives (création de spectacles, mêlant théâtre, chant et danse, avec des classes de CE2 et CM2 et des élèves en situation de handicap).

IME Jean Itard Collobrières Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

