dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. IME de Villers Aulnoy Aulnoy 77120 Seine-et-Marne Île-de-France Familles Rurales propose aux jeunes de 11 à 15 ans un séjour d’une semaine à Aulnoy en Seine-et-Marne. Dans les jardins du Chateau de Villers, les jeunes dormiront sous tentes et auront le plaisir de bénéficier du lieu pour eux tout seul ! Sanitaire et toilettes en dur, cuisine de restauration collective, grande salle couverte en cas d’orage… un séjour en extérieur avec tout le confort de l’intérieur. Les activités prévues :

– Kayak

– Piscine

– Accrobranche

– Atelier cuisine

– Grand jeux et Veillées L’esprit du séjour : Idéal pour un premier départ en colo (les parents déposent directement les enfants sur le lieu de séjour), les jeunes pourront découvrir les richesses du nord seine-et-marnais au travers de l’alimentation et des activités ! Dans un groupe de petite taille (20 jeunes), le rythme sera adapté au groupe de jeunes présents et les animateur.trice.s auront à coeur de se saisir des idées des jeunes pour parfaire encore cette semaine.

