### IMARHAN Rock Touareg (ALG) [Facebook](bit.ly/3AClzMg) | [Spotify](spoti.fi/3BDFmwi) | [Youtube](bit.ly/3iXX7yV) Originaire de Tamanrasset, dans le désert algérien, Imarhan représente la nouvelle génération de la musique touareg. Comme Tinariwen, leur blues est empreint de rock et de groove. Depuis 15 ans, la culture et la musique touareg fascinent le monde. Leurs chants poétiques quasi sacrés inspirent des auteurs et guitaristes occidentaux comme Jimmy Page, José Gonzales ou Kurt Vile, autant que les producteurs de musique électronique comme Four Tet. Leur prochain album “Aboogi”, qui sortira sur le label City Slang, manipule les rites et l’ancestralité des Touaregs tout en unissant toute l’Afrique et au delà : “Nous parlons du lien à la nature, de l’oppression, de la jeunesse perdue, d’espoir et de lutte sur des riffs de guitare sablonneux, des chœurs envoûtants et des textes poétiques.”

Entrée : 20.- Prélocs : 18.- Membres PTR : 12.- 20ANS/20FRANCS : 18.-

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



2022-03-27T19:30:00 2022-03-27T23:00:00