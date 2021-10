Imarhan @ Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 30 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 19h30 à 22h

payant

En deux albums, Imarhan est devenu un emblème de la nouvelle génération Touareg avec des chants poétiques et sacrés où la virtuosité de leurs jeux de guitare inspire les plus grands musiciens.

Là où la majorité des productions Touareg actuelles s’exilent aux Etats-Unis, le quintet mené par Sadam s’inscrit dans leur culture, leur ville, la capitale des Touaregs aux portes ouvertes sur le désert.

Avec leur troisième et prochain album “Aboogi”, Imarhan manipule les rites et l’ancestralité des Touaregs. On y parle du lien à la nature, de l’oppression, de la jeunesse perdue mais aussi et surtout d’espoir et de lutte sur des riffs de guitare ensablés, des chœurs envoûtants et des paroles en forme de poésie des grands espaces.

Imarhan présentera ce troisième projet lors d’une tournée française qui passera le 30.03 à la Gaîté Lyrique (Paris) !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)



Contact : La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/evenement/imarhan https://www.facebook.com/events/614334466365431

Date complète :

