Portes ouvertes imapec, 31 mars 2023, Volvic. Portes ouvertes 31 mars et 1 avril imapec L’institut des Métiers d’Art de la Pierre et de la Construction (ancienne école d’architecture) forme des professionnels aux métiers de la pierre depuis 1820 : graveurs-ornemanistes, tailleurs et émailleurs sur lave. A l’occasion des JEMA, nos ateliers ouvriront leurs portes au public, afin de présenter les savoirs-faire transmis et mettre en valeur les travaux pédagogiques réalisés.

> Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

> Renseignement au 04 73 33 60 67 (matin) ou par mail tracesdepierre@gmail.com

imapec
20 place de l'église
Volvic 630
Volvic 63530
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:30:00+02:00

2023-04-01T13:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00 Pose d’un émaille sur lave

