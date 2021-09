IMANY – Voodoo Cello Grand théâtre de Provence, 16 octobre 2021, Aix-en-Provence.

IMANY – Voodoo Cello

Grand théâtre de Provence, le samedi 16 octobre à 20:00

L’élégante Imany nous convie à une cérémonie vaudou où sa voix ténébreuse épouse les sons suaves de huit violoncelles dans une ensorcelante mélopée pop. Originaire de Martigues, l’enfant du pays a depuis bien baroudé. Après le succès de You Will Never Know et Don’t Be So Shy il y a dix ans, Imany qui signifie « foi » en swahili, a creusé son sillon sur les scènes du monde entier. Entre soul, folk et blues rock, son univers et sa voix incomparable se sont imposés comme une évidence. Pour ce concert un peu magique, chorégraphié par Thierry Thieû Niang, la chanteuse réinterprète les plus grands tubes pop de Neil Diamond, Hozier, The Beatles, Daft Punk, Madonna ou Radiohead. Sans autres artifices que ses arrangements et sa voix unique, la grande prêtresse vient jeter un sort sur la scène du Grand Théâtre et vous invite à la danse. __________________________________ Un concert conçu et arrangé par Imany Chorégraphie Thierry Thieû Niang Création lumière François Menou Création visuelle Eugenio Recuenco Création des costumes Olivier Rousteing pour la Maison Balmain Chant Imany Violoncelle Julien Grattard, Rodolphe Liskowitch, Lucie Cravero, Leonore Vedie, Laure Magnien, Bohdana Horecka, Polina Streltsova, Octavio Angarita __________________________________ Production Les Visiteurs du Soir __________________________________ Plus de détails : [https://www.lestheatres.net/fr/a/2902-imany](https://www.lestheatres.net/fr/a/2902-imany) __________________________________ Tickets : bit.ly/BilletterieLesTheatres Réservation par téléphone au 08.2013.2013 Carte blanche: bit.ly/En-savoir-plus-sur-la-carte-blanche

De 10 à 45€

♫♫♫

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T22:00:00