La CLEF, le lundi 30 mai à 20:45

**Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Ed Sheeran à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley, Elton John, Neil Diamond…). Sans aucun artifice, elle utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leurs consciences autour de la puissance du féminin.** Depuis dix ans, la voix grave d’Imany séduit le public français au rythme de compositions nourries de ses inspirations soul, folk et blues. Du triomphe des deux single “Don’t Be So Shy” et “You Will Never Know”, de ses deux albums à la bande originale du film “Sous les jupes des filles” d’Audrey Dana, Imany enchaîne les succès partout dans le monde. Après une pause consécutive à de longues tournées internationales, Imany retrouve la scène pour marier son timbre de voix aux chaudes sonorités d’un ensemble de violoncelles : voici une rencontre que vous ne pouvez pas manquer. **➖ Distribution** De et avec Imany Arrangements musicaux : Imany Tenues de scène : Olivier Rousteing – Maison Balmain Création lumières : Jérémy Bargues Chorégraphies : Gladys Gambie / Thierry Thieû Niang [[https://www.facebook.com/imanymusic](https://www.facebook.com/imanymusic)](https://www.facebook.com/imanymusic) [[https://youtu.be/A0JG0XCQGlc](https://youtu.be/A0JG0XCQGlc)](https://youtu.be/A0JG0XCQGlc)

39 € plein tarif / 34 € tarif adhérent / 24 € tarif -26 ans / 18 € tarif adhérent -26 ans

Découvrez le mariage d’amour sorcier des timbres graves d’Imany et de huit violoncelles.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



