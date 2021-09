Lille Casino Barrière de Lille Lille, Nord IMANY – Voodoo Cello Casino Barrière de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

IMANY – Voodoo Cello Casino Barrière de Lille, 21 novembre 2021, Lille. IMANY – Voodoo Cello

Casino Barrière de Lille, le dimanche 21 novembre à 18:00

Accompagnée par huit violoncellistes, Imany revisite de sa voix grave quelques grands tubes pop, de Donna Summer à Radiohead en passant par Cat Stevens, Bob Marley, Hozier ou Bonnie Tyler. Ce show ambitieux et galvanisant doit sa magie au parfait alliage des cordes et du timbre ensorcelant de la chanteuse française d’origine comorienne. Puissant et enivrant !

à partir de 37€

