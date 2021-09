Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Bordeaux, Gironde Imany – Voodoo Cello Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Imany – Voodoo Cello

Casino Barrière Bordeaux, le mercredi 10 novembre à 20:30

Casino Barrière Bordeaux, le mercredi 10 novembre à 20:30

Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley…). Un concert conçu et arrangé par Imany Chorégraphie Thierry Thieû Niang Création lumières Jérémy Bargues Création des tenues Olivier Rousteing – Maison Balmain Photo de l’affiche Eugenio Recuenco Avec IMANY chant Rodolphe Liskowitch, Julien Grattard, Octavio Angarita, Lucie Cravero, Bohdana Horecka, Laure Magnien, Polina Streltsova, Leonore Vedie

A partir de 32€

Le mariage d'amour sorcier des timbres graves d'Imany et de huit violoncelles.

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:00:00

