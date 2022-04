Imany “Voodoo Cello” Arès, 11 juin 2022, Arès.

Imany “Voodoo Cello” Arès

2022-06-11 – 2022-06-11

Arès Gironde

Depuis 10 ans, Imany, ancienne mannequin, partie du hip-hop, a tracé sa route entre soul folk et blues rock. Depuis son premier album, vendu à plus de 500 000 exemplaires, au second, disque de platine, elle est installée au sommet.

Au programme, non pas de la musique classique, mais une transformation des standards de la culture pop, de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Bob Marley, Elton John ou encore Daft Punk ! En faisant tomber les barrières qui existent entre ces deux mondes, en donnant à ces chansons une interprétation revisitée, Imany devient une prêtresse vaudou qui raconte son chemin, son histoire, et celle de l’humanité.

Durée : 1h30 – Tout public – 20h30 – Domaine des Lugées.

Tarifs :

Normal : 35€ / Réduit : 25€

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

Depuis 10 ans, Imany, ancienne mannequin, partie du hip-hop, a tracé sa route entre soul folk et blues rock. Depuis son premier album, vendu à plus de 500 000 exemplaires, au second, disque de platine, elle est installée au sommet.

Au programme, non pas de la musique classique, mais une transformation des standards de la culture pop, de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Bob Marley, Elton John ou encore Daft Punk ! En faisant tomber les barrières qui existent entre ces deux mondes, en donnant à ces chansons une interprétation revisitée, Imany devient une prêtresse vaudou qui raconte son chemin, son histoire, et celle de l’humanité.

Durée : 1h30 – Tout public – 20h30 – Domaine des Lugées.

Tarifs :

Normal : 35€ / Réduit : 25€

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

+33 5 56 03 93 03

Depuis 10 ans, Imany, ancienne mannequin, partie du hip-hop, a tracé sa route entre soul folk et blues rock. Depuis son premier album, vendu à plus de 500 000 exemplaires, au second, disque de platine, elle est installée au sommet.

Au programme, non pas de la musique classique, mais une transformation des standards de la culture pop, de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Bob Marley, Elton John ou encore Daft Punk ! En faisant tomber les barrières qui existent entre ces deux mondes, en donnant à ces chansons une interprétation revisitée, Imany devient une prêtresse vaudou qui raconte son chemin, son histoire, et celle de l’humanité.

Durée : 1h30 – Tout public – 20h30 – Domaine des Lugées.

Tarifs :

Normal : 35€ / Réduit : 25€

Billetterie en ligne ou directement à la Mairie.

Hasselblad H3D

Arès

dernière mise à jour : 2022-01-05 par