IMANY LE RIVE GAUCHE, 23 mai 2023, SAINT ETIENNE DU ROUVRAY.

IMANY LE RIVE GAUCHE. Un spectacle à la date du 2023-05-23 à 20:30 (2023-05-23 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

THEATRE LE RIVE GAUCHE (L-R-21-003414 ; L-R-21-003493 ) présente: ce concert. Imany Voodoo Cello D’Imany, on retient tout d’abord une voix, à la fois grave, suave et envoûtante. L’artiste aux prestations scéniques explosives lui a trouvé un magnifique écrin fait de soul, de folk et de blues. The Shape Of A Broken Heart révèle en 2011 une chanteuse et une compositrice sensible et engagée. Imany (foi en swahili) mène également divers combats citoyens, militant pour plus de justice et d’équité, notamment à travers son engagement dans la lutte contre l’endométriose. Dans ce troisième album, Voodoo Cello, Imany mêle sa voix à celle de huit violoncelles pour partager une version très personnelle de succès incontournables et indémodables de l’histoire de la pop. L’interprète qui se transforme sur scène en prêtresse aux pouvoirs magiques s’empare des chansons de Donna Summer, Bob Marley, Daft Punk, Madonna, Radiohead… Tout un répertoire qu’elle réarrange au gré de ses envies pour offrir un voyage mystique et inoubliable. Imany

Votre billet est ici

LE RIVE GAUCHE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 20, avenue du Val l’Abbé 76806

THEATRE LE RIVE GAUCHE (L-R-21-003414 ; L-R-21-003493 ) présente: ce concert.

Imany

Voodoo Cello

D’Imany, on retient tout d’abord une voix, à la fois grave, suave et envoûtante. L’artiste aux prestations scéniques explosives lui a trouvé un magnifique écrin fait de soul, de folk et de blues. The Shape Of A Broken Heart révèle en 2011 une chanteuse et une compositrice sensible et engagée. Imany (foi en swahili) mène également divers combats citoyens, militant pour plus de justice et d’équité, notamment à travers son engagement dans la lutte contre l’endométriose.

Dans ce troisième album, Voodoo Cello, Imany mêle sa voix à celle de huit violoncelles pour partager une version très personnelle de succès incontournables et indémodables de l’histoire de la pop. L’interprète qui se transforme sur scène en prêtresse aux pouvoirs magiques s’empare des chansons de Donna Summer, Bob Marley, Daft Punk, Madonna, Radiohead… Tout un répertoire qu’elle réarrange au gré de ses envies pour offrir un voyage mystique et inoubliable.

.32.0 EUR32.0.

Votre billet est ici