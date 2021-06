Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme, Portes-lès-Valence Imany – Portes en Fête Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence Drôme Dans le cadre de Ah ! Les Déferlantes !

Imany est sur scène ! Avec Voodoo Cello, la chanteuse jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop, de Radiohead à Cat Stevens, de Donna Summer à Bob Marley. Dans le cadre de Ah ! Les Déferlantes !

