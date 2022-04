Imany

Imany, 25 avril 2022, . Imany

2022-04-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-25 22:00:00 22:00:00 EUR Dans Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à huit violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop, de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u. ou Bob Marley. dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville