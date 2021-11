Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Imane El Halouat L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Imane El Halouat L’Alimentation Générale, 11 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

L’envoutante Imane El Halouat est à l’Alimentation Générale le 11 novembre prochain ! La musique de Imane El Halouat nous fait penser à la pop et la noisy pop des années 90, quelques grands groupes aux voix féminines sensuelles… A se retrouver comme dans un nuage aux parfums envoutants. Imane El Halouat grandit au Maroc entourée de ses disques préférés et de ses guitares. Adolescente, elle enregistre ses premières reprises et compositions qu’elle fait découvrir sur soundcloud. Quelques années après, c’est dans le sud de la France que son projet est né suite à sa rencontre avec les musiciens qui l’accompagneront sur sa première sortie. Sur scène, avec sa voix, sa guitare et ses musiciens, elle nous livre des surprises qui survolent son univers tantôt énergique tantôt intimiste. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-11T20:00:00+01:00_2021-11-11T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris