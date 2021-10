Paris Atelier de Paris / CDCN île de France, Paris Imago-go · Marta Izquierdo Muñoz Atelier de Paris / CDCN Paris Catégories d’évènement: île de France

Imago-go · Marta Izquierdo Muñoz Atelier de Paris / CDCN, 3 décembre 2021, Paris. de 20h30 à 21h25

de 20h30 à 21h25

Marches cadencées en jupes courtes et bâtons qui virevoltent haut dans les airs, la majorette impressionne autant qu’elle fascine. Marta Izquierdo Munoz qui a pratiqué cet art étant enfant dans une Espagne postfranquiste, s’empare de cette figure ambiguë, symbole patriotique au service d’une idéologie, invoquant à la fois la femme sexy, la militaire ou encore la femme poupée et objet. Quatre danseurs, hommes et femmes, se mettent dans la peau de ces athlètes, intègrent leurs attributs, décortiquent ce langage pour mieux hybrider leurs personnages. Imago-Go, le premier volet d’un travail autour de la notion de communautés de femmes dont Guérillères prend la suite, fait ainsi entrer la majorette dans une fiction nouvelle. Par-delà l’uniforme se décèlent des figures marginales, aussi tragiques que comiques. Spectacles -> Danse Atelier de Paris / CDCN Route du Champ de Manœuvre Paris 75012

