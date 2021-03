Genève Autre lieu Genève Imaginons un projet socioculturel pour le Petit-Saconnex! Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le quartier du Petit-Saconnex est en plein essor, avec de nombreux projets de constructions de logements et l’installation régulière de nouvelles familles. Il estimportant de nourrir la mixité sociale et culturelle du secteur. C’est pourquoi,l’offre de lieux de rencontre à l’échelle de la proximité, pour les habitant.e.s et les associations, mérite d’être renforcée. A vous qui habitez ou qui travailllez au Petit-Saconnex, la parole vous est donnée lors d’un atelier participatif en ligne.

Un atelier participatif en ligne aura lieu le 23 mars 2021 afin de réfléchir ensemble our améliorer la qualité de vie et développer un projet socioculturel pour le quartier du Petit-Saconnex Autre lieu Genève Genève

