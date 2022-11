Imaginons nos paysages alimentaires de demain – Forterre & Sud Auxerrois Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Catégories d’évènement: COULANGES LA VINEUSE

Yonne

Imaginons nos paysages alimentaires de demain – Forterre & Sud Auxerrois Coulanges-la-Vineuse, 18 novembre 2022, Coulanges-la-Vineuse. Imaginons nos paysages alimentaires de demain – Forterre & Sud Auxerrois

17 Rue André Vildieu Domaine du Clos du roi Coulanges-la-Vineuse Yonne Domaine du Clos du roi 17 Rue André Vildieu

2022-11-18 15:00:00 – 2022-11-18 20:30:00

Domaine du Clos du roi 17 Rue André Vildieu

Coulanges-la-Vineuse

Yonne EUR Après avoir (re)découvert ensemble les paysages alimentaires d’hier et d’aujourd’hui de la Forterre et du Sud Auxerrois, interrogeons-nous ensemble sur l’avenir de ces paysages.

Au menu :

– À partir de 15h : résultats d’enquête sur les paysages alimentaires d’hier et d’aujourd’hui, venez à votre rythme.

– 16h-20h30 : animation participative « Imaginons ensemble nos paysages alimentaires de demain ». Pot de clôture : boissons et mets locaux.

Organisé avec le CAUE de l’Yonne et Bonjour Cascade. contact@cpie-yonnenievre.org Domaine du Clos du roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: COULANGES LA VINEUSE, Yonne Autres Lieu Coulanges-la-Vineuse Adresse Coulanges-la-Vineuse Yonne Domaine du Clos du roi 17 Rue André Vildieu Ville Coulanges-la-Vineuse lieuville Domaine du Clos du roi 17 Rue André Vildieu Coulanges-la-Vineuse Departement Yonne

Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulanges-la-vineuse/

Imaginons nos paysages alimentaires de demain – Forterre & Sud Auxerrois Coulanges-la-Vineuse 2022-11-18 was last modified: by Imaginons nos paysages alimentaires de demain – Forterre & Sud Auxerrois Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse 18 novembre 2022 17 Rue André Vildieu Domaine du Clos du Roi Coulanges-la-Vineuse Yonne Coulanges-la-Vineuse Yonne

Coulanges-la-Vineuse Yonne