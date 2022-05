Imaginons le Musée de l’initiation à la nature de demain Caen, 13 juin 2022, Caen.

Imaginons le Musée de l’initiation à la nature de demain Esplanade Jean-Marie Louvel Enceinte de l’Abbaye aux Hommes – Accès par le portail côté Police municipale Caen

2022-06-13 18:00:00 – 2022-06-13 Esplanade Jean-Marie Louvel Enceinte de l’Abbaye aux Hommes – Accès par le portail côté Police municipale

Caen 14000

Comment apprendre des expériences d’autres porteurs de projets ?

Soirée discussions et échanges avec le réseau de tiers-lieu La Fabrique du Bocage et l’association Vent d’Ouest.

Au programme, retour de leur expérience et réflexion sur “Comment animer une communauté autour d’un projet citoyen ?”

Venez échanger avec des bénévoles, salariés et visiteurs sur le projet du Musée d’initiation à la nature de demain !

Soirée gratuite, sur inscription.

