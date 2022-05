Imaginez demain Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Imaginez demain Le Blanc, 1 avril 2022, Le Blanc. Imaginez demain Le Blanc

2022-04-01 14:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Le Blanc Indre Exposition temporaire visible en même temps que l’exposition permanente de l’Ecomusée de la Brenne.

L’exposition propose des restitutions de projets d’aménagements des élèves du Pôle Supérieur Art Appliqué Nouvelle Aquitaine.

Vous pouvez poursuivre la visite dehors et dans l’église Saint-Cyran par l’exposition de photos du photographe Gilles Froger : portraits d’ateliers. Découvrez l’exposition “Imaginez demain, un nouveau regard sur le château Naillac et ses abords”. ecomusee.brenne@wanadoo.fr +33 2 54 37 25 20 Exposition temporaire visible en même temps que l’exposition permanente de l’Ecomusée de la Brenne.

L’exposition propose des restitutions de projets d’aménagements des élèves du Pôle Supérieur Art Appliqué Nouvelle Aquitaine.

Vous pouvez poursuivre la visite dehors et dans l’église Saint-Cyran par l’exposition de photos du photographe Gilles Froger : portraits d’ateliers. ©Ecomusée

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Ville Le Blanc lieuville Le Blanc Departement Indre

Le Blanc Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/

Imaginez demain Le Blanc 2022-04-01 was last modified: by Imaginez demain Le Blanc Le Blanc 1 avril 2022 Indre Le Blanc

Le Blanc Indre