Imaginer les transformations sociales au prisme du travail de plateforme Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Imaginer les transformations sociales au prisme du travail de plateforme Faculté de droit et de science politique, 9 mars 2022, Rennes. Imaginer les transformations sociales au prisme du travail de plateforme

du mercredi 9 mars au jeudi 10 mars à Faculté de droit et de science politique

### Organisation scientifique * [**Josépha Dirringer**](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/josepha-dirringer), juriste, maîtresse de conférences, Université Rennes * **Cristina Nizzoli**, sociologue, chercheuse à l’IRES * **Amadine Rauly**, économiste, maîtresse de conférences, Université de Reims, Regards ### Présentation Ce colloque vient clôturer une recherche pluridisciplinaire sur les transformations sociales au sein de l’économie de plateforme menée au cours des trois dernières années. Il entend moins présenter les résultats et les enseignements de la recherche menée par l’équipe TransSEN qu’en faire un nouveau point de départ. Partant de notre compréhension des espaces de régulation intéressant le travail de plateforme, ce colloque est une invitation à penser, imaginer, voire tester de nouvelles formes de régulation des ressources, du travail et du pouvoir qui se veuillent véritablement émancipatrices. Aujourd’hui, dans le cadre de l’économie de plateforme, l’ordre économique se charge de mettre en place une forme de dialogue social, un ersatz de protection du risque santé, un semblant d’accompagnement sur le marché du travail, et même une forme d’encadrement du pouvoir unilatéral et disciplinaire exercé par les plateformes. Cette entreprise de duplication des garanties construites par le droit social repose sur un imaginaire où le travailleur, seul et prétendument indépendant, peut être protégé par le seul fonctionnement du marché et en dehors des cadres et des protections forgés par le droit social. Cet imaginaire, même s’il est puissant, n’est qu’un trompe-l’œil. La précarité persistante des travailleurs de plateformes permet de le penser. C’est pourquoi un retour à l’ordre social nous semble souhaitable si ce n’est nécessaire. Mais comment, sans être ébloui par le mirage de l’indépendance, ne pas retomber dans les apories de la subordination dans lequel s’enferre l’ordre social actuel ? Si l’économie de plateforme est un laboratoire de pensée dans lequel certains imaginent soumettre le monde du travail à l’ordre marchand, on peut à l’inverse l’aborder comme un espace idéal pour penser, à partir de travailleurs qui sont aujourd’hui comme atomisés, des protections et des nouvelles formes de solidarités. ### Programme [Télécharger le programme.](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_seminaire_transsen4.pdf) ### Inscriptions Ce colloque se tiendra en distanciel _via_ Zoom : * Lien pour le 9 mars : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tZ0vc-mgqTMiEtSOPIpB3FjFQRNiKytOrPWY](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tZ0vc-mgqTMiEtSOPIpB3FjFQRNiKytOrPWY)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tZ0vc-mgqTMiEtSOPIpB3FjFQRNiKytOrPWY) * Lien pour le 10 mars : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGpqjMoE9zacVynno24oefXnRLqJ6ap](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGpqjMoE9zacVynno24oefXnRLqJ6ap)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/meeting/register/tZ0pduGpqjMoE9zacVynno24oefXnRLqJ6ap) _Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion._ **Contact :** Sandra Blandin [[sandra.blandin@univ-rennes1.fr](mailto:sandra.blandin@univ-rennes1.fr)](mailto:sandra.blandin@univ-rennes1.fr) Ce colloque organisé dans le cadre du projet TransSEN se tiendra en distanciel les 9 et 10 mars 2022. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T09:30:00 2022-03-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique Adresse 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Imaginer les transformations sociales au prisme du travail de plateforme Faculté de droit et de science politique 2022-03-09 was last modified: by Imaginer les transformations sociales au prisme du travail de plateforme Faculté de droit et de science politique Faculté de droit et de science politique 9 mars 2022 Faculté de droit et de science politique Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine