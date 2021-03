Bègles Bibliothèque Municipale Bègles, Gironde « Imaginer et créer comme un illustrateur » Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

le samedi 27 mars à Bibliothèque Municipale

Venez découvrir l’univers et le métier d’illustrateur le temps d’une rencontre-atelier Marjorie Béal est née un crayon dans une main, un livre dans l’autre ! Débordante de créativité, elle a illustré de nombreux livres, utilisant, au gré de son inspiration, différentes techniques : tablette graphique, collage, dessin, peinture… Parmis eux, la série Mizu et Yoko, de Laurie Cohen, et Une éclaircie, de Sandra Le Guen. Les 2 ateliers seront suivis d’une séance de dédicace en partenariat avec la librairie du Contretemps

Sur inscription

Rencontres avec Marjorie Béal, suivies chacunes d’une séance de dédicace Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

