Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Imaginer & Écrire Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Imaginer & Écrire Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 5 janvier 2021-5 janvier 2021, Nevers. Imaginer & Écrire

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mardi 5 janvier à 15:30 Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Caroline Deby, biographe, propose des ateliers d’écriture magiques. Préparez vos plumes à papotes ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 15-17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-05T15:30:00 2021-01-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 15-17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers