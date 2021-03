Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Imaginer & Écrire Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Imaginer & Écrire Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 5 janvier 2021-5 janvier 2021, Nevers. Imaginer & Écrire

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mardi 5 janvier à 18:30

Afin de répondre aux exigences du couvre-feu, cet atelier aura lieu en ligne ! Lors de votre inscription, nous vous demanderons vos coordonnées, afin que Caroline puisse, à 18h30, vous envoyer la thématique et le déroulé de l’atelier.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Caroline Deby, biographe, propose des ateliers d’écriture magiques. Préparez vos plumes à papotes ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 15-17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2021-01-05T18:30:00 2021-01-05T20:30:00

