Imaginer & Écrire / Atelier d’écriture pour adultes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Imaginer & Écrire / Atelier d’écriture pour adultes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 7 juin 2022, Nevers. Imaginer & Écrire / Atelier d’écriture pour adultes

le mardi 7 juin à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

_ »Depuis plusieurs années maintenant, j’ai le plaisir d’animer les ateliers d’écriture à la médiathèque de Nevers. Ce partenariat de confiance est un vrai plaisir._ _Nos ateliers reprennent donc cette année pour les adultes les premiers mardis de chaque mois._ _Ils sont toujours gratuits et ouverts à tous._ _La créativité sans cesse renouvelée est encore au rendez-vous cette année !_ _Partager le plaisir des mots et découvrir les pépites écrites par chacun est un bonheur et un enrichissement indémodable._ _Alors n’hésitez pas, et rejoignez-nous ! »_ – **Caroline Deby Biographe** **ATTENTION** : Le **pass vaccinal** est en vigueur à la Médiathèque ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez participer à notre atelier d’écriture créative pour adultes, animé par Caroline Deby, biographe. Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T15:30:00 2022-06-07T17:30:00;2022-06-07T18:30:00 2022-06-07T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Departement Nièvre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Imaginer & Écrire / Atelier d’écriture pour adultes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 2022-06-07 was last modified: by Imaginer & Écrire / Atelier d’écriture pour adultes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 7 juin 2022 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Nevers

Nevers Nièvre