Imaginer demain – Concours créatif Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Paris

Imaginer demain – Concours créatif Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 octobre au 27 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

Le samedi 18 décembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

“La ville de 2042” Cet hiver on se bouge pour la planète et on réfléchit à notre engagement écologique, et pour l’occasion, nous vous proposons un concours de créations (dessin, collage, modelage, peinture….) autour du thème la ville de demain, que nous exposerons dans notre belle vitrine ! Et ce sera à vous, chers usagers, de voter pour votre création préférée avec à la clef pour les gagnants un lot de Chèque Lire ! Concours ouvert aux enfants à partir de 5 ans du 1 octobre au 27 novembre. On a hâte de découvrir vos œuvres ! Le règlement et les bulletins de participation seront disponibles à la bibliothèque et en ligne. Dépôt de vos œuvres au plus tard le 27 novembre 2021 .

Dépôt de vos œuvres au plus tard le 27 novembre 2021. Clôture des votes le 18 décembre. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

4, 6 : Raspail (606m) 6 : Saint-Jacques (709m) 83 91 Port-Royal

Contact :Bibliothèque Rainer Maria Rilke 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

Date complète :

