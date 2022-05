Imagine ton bord de mer Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard Alès Gard Alès Le 15 juin 2022 entre 14h et 16h30, l’association Les Petits Débrouillards Occitanie propose un jeu collaboratif. Le but étant de créer une ville sur le littoral et de découvrir les impacts du changement climatique sur celle-ci. L’accès est gratuit et accessible à partir de 9 ans. La participation se fait sur inscription auprès du CPIE du Gard. *Infos pratiques* -Mercredi 15 juin 2022 -De 14h à 16h30 -Gratuit -Pôle scientifique et culturel de Rochebelle contact@cpiegard.fr +33 4 66 52 61 38 Droits libres

