Vendredi : 10h-18h30 Accueil des scolaires. Atelier calligraphie tout public : 5 € participation. Samedi : Ti pa, Ti pa, patrimoine 16 h 30 à 21h : Course pédestre du patrimoine dans Saint-André , Exposition, théâtre et calligraphie face à l’ancienne église Saint-Nicolas de Champ Borne, cloturé par un plateau musical.

5 € pour atelier calligraphie, 8 € pour la course pédestre.

