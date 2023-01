Imagine Saint-Valery-sur-Somme, 4 mars 2023, Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme.

Imagine

Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

2023-03-04 – 2023-03-04

Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Saint-Valery-sur-Somme

15 15 Les Vice Versa

A partir de 12 ans

Deux garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher : celui de créer leur propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway ! Le duo tente de créer le spectacle de leur rêve, mais leur imaginaire vient perturber le cours de celui-ci : leurs idées divergent, leur personnalité aussi. Directement inspiré des univers de Jim Carrey, Charlie Chaplin, Fred Astaire ou encore des Tex Avery, « Imagine » est une véritable bande dessinée jouée en live, qui détonne par son humour et ses performances physiques et sonores. Un show visuel et hilarant d’un genre nouveau mêlant danse, bruitages, mimes, stand-up, avec une touche de poésie.

De et avec Anthony Figueiredo, Indiaye Zami Mise en scène Régis Truchy, Anthony Figueiredo Diffusion Cœur de Scène Production.

Les Vice Versa

A partir de 12 ans

Deux garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher : celui de créer leur propre spectacle pour un jour le jouer à Broadway ! Le duo tente de créer le spectacle de leur rêve, mais leur imaginaire vient perturber le cours de celui-ci : leurs idées divergent, leur personnalité aussi. Directement inspiré des univers de Jim Carrey, Charlie Chaplin, Fred Astaire ou encore des Tex Avery, « Imagine » est une véritable bande dessinée jouée en live, qui détonne par son humour et ses performances physiques et sonores. Un show visuel et hilarant d’un genre nouveau mêlant danse, bruitages, mimes, stand-up, avec une touche de poésie.

De et avec Anthony Figueiredo, Indiaye Zami Mise en scène Régis Truchy, Anthony Figueiredo Diffusion Cœur de Scène Production.

+33 3 22 60 39 29

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2023-01-12 par