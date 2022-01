« Imagine le monde en 2030 » Médiathèque de Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

« Imagine le monde en 2030 » Médiathèque de Vallet, 22 avril 2022, Vallet.

le vendredi 22 avril à Médiathèque de Vallet

VENDREDI 22 AVRIL / de 15h à 16h30 pour les 6 à 9 ans VENDREDI 22 AVRIL / de 16h45 à 18h pour les 10 à 12 ans Imagine le monde en 2030 et exprime-toi à travers une œuvre d’art ! Avec les conseils d’Aurélia, tu réaliseras le défi du mois d’avril et ton œuvre sera exposée à la médiathèque lors de la journée spéciale du samedi 14 mai !

Ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement

Médiathèque de Vallet 16 rue Emile Gabory Vallet

