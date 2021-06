Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme « Imagine la maison de tes rêves » – Mots et ciseaux : ateliers créatifs Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

« Imagine la maison de tes rêves » – Mots et ciseaux : ateliers créatifs Issoire, 16 juin 2021-16 juin 2021, Issoire. « Imagine la maison de tes rêves » – Mots et ciseaux : ateliers créatifs 2021-06-16 14:30:00 – 2021-06-16 16:45:00 Tour de l’Horloge 4, rue du Ponteil

Issoire Puy-de-Dôme Issoire EUR 4 4 Dans le cadre de l’exposition « Tous à l’abri ! Les maisons du monde » présentée à la Tour de l’Horloge, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants de 7 à 12 ans, par Catherine Casado, médiatrice culturelle. +33 4 73 89 07 70 https://tour-horloge.issoire.fr/Exposition Dans le cadre de l’exposition « Tous à l’abri ! Les maisons du monde » présentée à la Tour de l’Horloge, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants de 7 à 12 ans, par Catherine Casado, médiatrice culturelle.

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Issoire Adresse Tour de l'Horloge 4, rue du Ponteil Ville Issoire lieuville 45.54423#3.24818