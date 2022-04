Imagine et dessine ton héros / héroïne ! La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Imagine et dessine ton héros / héroïne ! La Maison Montreau 31, 6 mai 2022, Montreuil. Imagine et dessine ton héros / héroïne !

La Maison Montreau 31, le vendredi 6 mai à 15:00

Le vendredi 6 mai, de 15h à 16h30, barbOcitron animera un atelier créatif pour les enfants de 4 à 8 ans – pour s’inventer son propre héros / héroïne – une façon ludique de lutter contre les stéréotypes. Participation libre, sur inscription

Atelier créatif pour enfants animé par barbOcitron à La Maison Montreau La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T16:30:00

