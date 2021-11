Pertuis Médiathèque Les Carmes Pertuis, Vaucluse Imagine en couleurs Médiathèque Les Carmes Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Atelier en 2 parties autour des albums de Maguelone du Fou. Après une découverte de ses livres, l’aide d’encres, les participants inventent une créature imaginaire et anime son environnement avec des mots qui lui ressemblent.

Sur inscription

A l'aide d'encres, les participants inventent une créature imaginaire et anime son environnement avec des mots qui lui ressemblent. Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

