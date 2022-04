Imaginatus Marseille 5e Arrondissement, 4 mai 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Imaginatus Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-05-04 – 2022-05-04 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 8 Dans l’atelier du grand Imaginatus il s’en passe des choses ! Tout est détraqué, rien ne va correctement, c’est encore un coup de ce farceur de Jacky !! toujours prêt à faire des blagues…



Il a mélangé toutes les formules de magie avec les grimoires de sorcellerie. Les baguettes magiques font la grève, les cartes se font la malle, les foulards se sont envolés.. Il va falloir ranger tout ce bazar. Oui mais c’est les vacances et le professeur n’est pas là, pas plus que son assistant… alors qui va s’occuper de tout cet attirail, pourvu qu’aucune sorcière ne vienne mettre son nez crochu dans l’atelier, avec un peu de chance et beaucoup de soutien peut être que tout rentrera dans l’ordre pour le retour du grand Imaginatus.



Spectacle de magie et ventriloquie par Nadine dès 3 ans

Spectacle de magie et ventriloquie. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 4, 11 et 18 mai.

http://www.divadlo-theatre.fr/

