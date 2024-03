IMAGINATION FT LEE JOHN – IMAGINATION FT LEE JOHN JUST A ILLUSION SEVEN CASINO Amneville Les Thermes, vendredi 12 avril 2024.

Avec une carrière remarquable qui s’étend sur plus de trois décennies et des ventes de disques dépassant les 30 millions d’albums, Leee John et son groupe Imagination ont sorti et réussi de nombreux singles classiques et albums de platine, d’or et d’argent tels que Body Talk, Just An illusion, Flashback, Music and Lights and Changes et bien d’autres encore, présentant les chansons Brit Soul/Jazz/Funk parfaites et établissant leur position en tant qu’incontournables faiseurs de hits des années 80. Il continue de tourner dans le monde et s’est produit avec de nombreux artistes de renommée mondiale tels que The Jacksons, Earth Wind and Fire, Kool and the Gang, Nile Rogers de Chic, Incognito et Kid Creole and the Coconuts. Récemment, Leee a été honoré et a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière au Royaume-Uni.

Tarif : 22.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

SEVEN CASINO parc de coulange 57360 Amneville Les Thermes 57