IMAGINATION – FEATURING LEEE JOHN THE JUST AN ILLUSION TOUR CASINO BARRIERE DEAUVILLE, 18 février 2023, DEAUVILLE.

IMAGINATION – FEATURING LEEE JOHN THE JUST AN ILLUSION TOUR CASINO BARRIERE DEAUVILLE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 21:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 41.0 à 61.5 euros.

STS EVENEMENTS (3-PLATESV-R-2022-009859) présente ce spectacle La production du concert « Imagination », initialement prévu le jeudi 8 juin 2023 à 20h30, se voit contrainte d’annuler cet évènement. Imagination revient pour une tournée exceptionnelle à l’occasion des 40 ans du groupe ! Depuis 1982 et la sortie de Just an illusion, leur plus grand succès, Imagination a connu les sommets des charts avec d’autres classiques tels que Music and Lights, Body Talk, Flashback ou Changes.Le 8 juin, retrouvez sur scène Leee John, membre fondateur du groupe et pionnier du post-disco, entouré de musiciens exceptionnels ! D’une esthétique composite où fusionnent miraculeusement les rythmes soul, pop, teintés de funk, émerge une forme d’hédonisme dans leur musique, le tout enveloppé dans une vapeur érotique suggérée par des paroles et des sonorités très travaillées. Il y a une voix : celle de Leee John, sensuelle, capable de nous transporter loin et peu encline à rester sur des succès de hit-parade.La liste de ses participations à des projets intéressant la scène britannique ou américaine, constellées de DJ’s, de rappers, de tubes dance-floor, d’expériences cross-continentales ou d’un hommage à une diva d’autrefois (Mary Wilson des Supremes) est édifiante. La promesse d’un concert où les injonctions du rythme et la qualité frôleuse d’une voix unique libèreront les vibrations et -on ose le dire- l’imagination des corps. Leee John Leee John

CASINO BARRIERE DEAUVILLE DEAUVILLE 2, rue Edmond Blanc Calvados

