IMAGINATION FEAT LEEE JOHN LE ZIQUODROME Compiegne, samedi 13 avril 2024.

Un concert d’anthologie au Ziquodrome le 13 Avril 2024 .(attention places limitées)Pour le 40ème anniversaire du groupe Imagination et la sortie du 17eme disque, Leee John Le groupe a été certifié platine avec des ventes dépassant les 30 millions d’albums et des millions de singles vendus dans le monde entier. Evènement exceptionnel , proposé au public Compiégnois pour un concert au Ziquodrome de Compiegne 60200 , ouverture des portes a 20 H fermeture 3 HAvant et après concert animation DJ Set « la Funky French League » avec Mr Willy et autres surprises . Restauration sur place Food Truck.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE ZIQUODROME rue Jacques Daguerre 60200 Compiegne 60