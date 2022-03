IMAGINAIRE Octon Octon Catégories d’évènement: Hérault

Octon Hérault Octon Erika Dauche dessine des rêves, des visions, des instants magiques… dessins traditionnels et digitaux. Bienvenue dans son univers !

Rencontre-vernissage le 3 mars à 17h30, puis exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Gratuit / Tout public biblio.octon@orange.fr +33 4 67 96 22 79 Erika Dauche dessine des rêves, des visions, des instants magiques… dessins traditionnels et digitaux. Bienvenue dans son univers !

