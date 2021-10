Imagi’mômes Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi, 28 octobre 2021, Le Grau-du-RoiLe Grau-du-Roi.

Imagi’mômes Ecole André QuetEcole André Quet Allée victor Hugo Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi

2021-10-28 – 2021-11-03 Ecole André Quet Allée victor Hugo

Le Grau-du-Roi Gard Ecole André Quet Le Grau-du-Roi Gard

Le Grau-du-Roi

Feu d’artifice d’animations et de découvertes. Imagi’mômes saura faire des vacances de vos enfants, un véritable rêve éveillé !Pour divertir nos plus jeunes pendant les vacances de la Toussaint, rendez-vous tous les jours du 28 octobre au 3 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.Des ateliers pour tout âge ; Ateliers créatifs, de découverte, défis sportifs, ateliers musicaux, spectacles en tous genresEspaces ludiques ( jeux en bois, pêche aux canards ) Et tant d’autres animations … Cette année pour le dernier jour, un vent de fantaisie souffle sur Imagi’mômes, nous t’attendons avec ton plus beau déguisement ! A 16h vient faire la fête avec Go Go Carnaval L’évènement à ne pas manquer !Pour plus d’infos : 04 66 51 67 70Suivez-nous sur Facebook -> Le Grau du Roi Animations https://www.facebook.com/legrauduroianimations INFORMATION COVID-19Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans sur tout le festival.Dans l’intérêt de tous, merci de respecter les gestes barrières !

+33 4 66 51 67 70 http://www.ville-legrauduroi.fr/

Droits libres

Ecole André QuetEcole André Quet Allée victor Hugo Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi

dernière mise à jour : 2021-10-21 par