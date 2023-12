Images ! Regarder, ressentir, analyser. École du Louvre Paris, 19 février 2024, Paris.

Du lundi 19 février 2024 au mardi 20 février 2024 :

lundi, mardi

de 09h30 à 16h00

.Public adolescents. A partir de 15 ans. Jusqu’à 18 ans. gratuit

Eligible au Pass Culture

Faire ses premiers pas en histoire de l’art à l’École du Louvre !

Les Junior classes sont une offre gratuite, pour les jeunes de 15 à 18 ans, de programmes courts d’archéologie et d’histoire de l’art, imaginés pour leur donner des outils de culture générale et de culture artistique, pour apprendre à voir, décrypter et comprendre de grandes œuvres et mieux éclairer la culture contemporaine.

Destinées à un large public jeune, Les Junior Classes de l’École du Louvre ont pour objectif donner des clefs pour « voir, décrypter, comprendre » les productions artistiques et les témoignages matériels des différentes cultures, afin de favoriser une plus grande familiarité avec les musées, d’apporter les éléments fondamentaux de culture générale et artistique. Ces cours sont dispensés par les meilleurs spécialistes, conservateurs, universitaires, professionnels du patrimoine et chercheurs.

Cet enseignement est dispensé en présentiel en période de vacances scolaires, pendant 3 jours consécutifs. Il se structure en deux séances de trois heures, programmées en matinée en amphithéâtre à l’École du Louvre puis d’une visite d’application de deux heures, dans un musée, organisée par petites groupes durant la troisième journée.

Cycle de 2 séances en amphithéâtre + 1 séance en musée.

Thème du cours :

Les images sont partout : au creux de nos mains, à la surface des écrans de nos smartphones, dans l’espace public comme au sein de nos intérieurs, et bien sûr, dans les musées où les œuvres, dans toute leur diversité sont encore des images – mais pas seulement. Ce cycle s’intéresse aux images, aux œuvres, et à tous ceux qui, parfois sans le savoir, les observent, les analysent et les manipulent : aux utilisateurs des réseaux sociaux comme aux amateurs d’art, aux visiteurs des musées comme à ceux qui n’y entrent pas souvent. On y abordera la place que les images et les œuvres occupent dans nos vies, le pouvoir que nous leur accordons et ce que nous en faisons. Ce cycle sera l’occasion d’une sensibilisation aux méthodes de l’histoire de l’art, de l’acquisition de clés et d’outils qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des images et de leurs effets sur leurs spectateurs.

École du Louvre Palais du Louvre. Porte Jaujard. Place du Carrousel. 75001 Paris

