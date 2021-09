Images lumineuses Saint-Amand-Montrond, 18 septembre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Images lumineuses 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18

Saint-Amand-Montrond Cher

A l’occasion des Journées du Patrimoine et en préambule à une prochaine exposition consacrée au pré-cinéma, la Tour Morillon se pare des magies d’antan et vous invite à sa première nocturne : « Images lumineuses ». Réalisation François Poey-Lafrance, à partir de la collection Aladin, en collaboration avec l’Association La Tour Morillon. L’entrée est libre et gratuite, le pass sanitaire est obligatoire.

+33 2 48 96 74 80 http://www.la-tour-morillon.fr/

Galerie de la Tour Morillon

