Images interdites de la Grande Guerre Haguenau, 22 avril 2022, Haguenau.

Images interdites de la Grande Guerre Haguenau

2022-04-22 14:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Haguenau Bas-Rhin Haguenau

Le comité du Souvenir Français de Haguenau présente l’exposition “Images interdites de la Grande Guerre”.

La Grande Guerre occupe une place particulière dans l’histoire de France. Elle a marqué et transformé la société française dans sa totalité. Il est nécessaire de se demander comment la mémoire de ce conflit interroge notre nation sur la construction de son identité. Au moment où la Première Guerre mondiale fait partie des livres d’histoire, puisqu’il n’y a plus de témoins combattants, en quoi a-t-elle été un élément fondateur de la modernisation de la société ? de la modernisation de l’information ?

Devant l’avalanche d’images que nous connaissons, la multiplicité des moyens de communication, rappelons-nous qu’entre 1914 et 1918 les Français savaient ce qui se passait sur le front, même si l’information qui leur parvenait était parfois tronquée, revisitée. C’est cette notion d’information parcellaire que l’exposition « Images interdites de la Grande guerre » vous propose de découvrir. Au-delà du « bourrage de crâne » ou de la « propagande », quelles informations n’étaient pas transmises au public ? Pour quelles raisons ? Sans avoir la prétention de dévoiler un nouveau pan de l’histoire, cette exposition vous invite à regarder autrement un système d’information organisé par l’État.

Les samedi 23 et dimanche 24 avril après-midi, un bivouac de soldats de la Première Guerre mondiale sera présenté au public sur le parvis de l’espace Saint-Martin. Des soldats en uniforme expliqueront le quotidien du poilu pendant ce terrible conflit.

+33 6 73 05 25 04

Haguenau

