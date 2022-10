« IMAGES INNEES » PEINTURES D’ANNE GUILLON Agde, 18 novembre 2022, Agde.

« IMAGES INNEES » PEINTURES D’ANNE GUILLON

1 Place Molière Agde Hrault

2022-11-18 14:00:00 – 2022-12-24 18:00:00

Agde

Hrault

Si c’est dans la vieille ville de Pézenas que se cachent habituellement les toiles d’Anne Guillon, ajoutant à l’ambiance de cette cité chargée d’histoire, leur poésie hors du temps , c’est à l’Espace Molière, dans une autre cité que l’artiste a choisi de poser ses tableaux, le temps d’une exposition.

Si son travail, imprégné de ses voyages et de la somme de tous les lieux qu’elle a habité depuis son enfance, est de facture contemporaine, il se dégage de ses contours une ambiance à la limite d’un conte oriental : l’effet des couleurs (des ocres, des bruns, des beiges, des bleus ou des verts délicats), la présence moirée des matières, l’atmosphère d’un jardin protégé confèrent à ses oeuvres une douceur globale.

Les motifs décoratifs, associés aux collages, ont une présence sur l’ensemble du tableau et se jouent de la limite entre les personnages et leur environnement.

Le cheminement d’une oeuvre est progressif, fait de reprises multiples, accueillant l’intuition et l’aléatoire. Il fait appel aux encres, acryliques, pastels, fusains, à l’huile, aux collages, aux impressions . chargé de couleurs, de traces, d’empreintes, il crée une âme entre les techniques qui se superposent en couches légères et raffinées.

Ecriture personnelle, la peinture est ce langage que l’artiste s’invente au fil des jours.

Comme elle l’écrit, « mon imaginaire vécu » est venu progressivement et naturellement à la rencontre de la vie ordinaire.

Il n’y a pas plus de frontière entre le rêve et le réel, le senti et le vécu, le visible et l’invisible.

Peindre pour réinventer ma façon d’être au monde et décider enfin de la couleur du ciel ». Tout un programme…

Vernissage, jeudi 17 novembre à 18h30.

Exposition de peintures d’Anne Guillon.

direction.culture@ville-agde.fr +33 4 67 94 65 80 https://www.ville-agde.fr/

Agde

