du jeudi 29 juillet au dimanche 15 août à Salle Marcel Baudry

Exposition photographique mettant en scène une sélection d'auteurs photographes. L'invité d'honneur Charlyho présente sa nouvelle signature de portrait contemporain. Invité partenaire: Gilles Deletang

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T15:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T15:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T15:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:30:00;2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-02T15:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-03T15:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T15:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T15:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T15:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-07T15:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:30:00;2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-09T15:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T15:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T15:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T15:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T12:30:00;2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T19:00:00

