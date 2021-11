Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Images et fakenews Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Apprenez à démêler le vrai du faux afin d’éviter les pièges de l’internet. Un atelier ludique pour aiguiser son regard critique.

Participation gratuite sur réservation obligatoire.

Faut-il croire tout ce que l'on voit ? Comment décortiquer le vrai du faux ? Comment vérifier une photo ?

2021-12-15

