Images en mouvement Centre tchèque de Paris, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

Les commissaires Denisa Stastná et Anna Hejmová présentent “Images en mouvement”, une sélection de photographies faisant partie des deux dernières éditions du Concours de la photographie de scène organisé par l’INstitut du Théâtre de Prague. Le mouvement du corps humain, l’espace privé et l’espace public, la représentation d’une oeuvre d’art – les sujets d’une sélection de la photographie de scène tchèque contemporaine sont reflétés aussi bien par des images construites d’une esthétique précise que par des clichés spontanés, volés dans l’action. Sur la base de thèmes communs, l’exposition compare les tendances actuelles du genre avec des fragments des oeuvres de plusieurs personnalités de la photographie de scène tchèque du XXe et XXIe siècles. Les photographies exposées ont fait partie des deux dernières éditions du Concours de la photographie de scène organisé par l’Institut du Théâtre. Les photographies historiques font partie des collections de la même institution. En collaboration avec l’Institut des Arts et du Théâtre de Prague. Expositions -> Photographie Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte Paris 75006

Viktor Kronbauer

