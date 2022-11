Images du lac & observation des oiseaux au lac de Puydarrieux

2023-01-06 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-06 18:00:00 18:00:00 15h: RDV Site de la MNE 65.

Rejoignez-nous pour visionner des images en direct du lac de Puydarrieux, depuis la MNE65, grâce à la caméra positionnée sur place. Nous pourrons observer pendant une dizaine de minutes les oiseaux présents au lac. 15h30: RDV au bord du lac de Puydarrieux – cabane du virage.

Un membre de la MNE65 vous y attend, avec longues-vues & jumelles, pour observer les oiseaux migrateurs présents sur le marnage. Gratuit – Sans inscription. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

