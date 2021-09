Images de sciences Caen, 1 octobre 2021, Caen.

Images de sciences 2021-10-01 – 2021-10-30 Université de Caen Normandie (campus 1) Esplanade de la Paix

Caen Calvados Caen

Venez découvrir une sélection d’images de la recherche issue des laboratoires universitaires. Cette exposition “Images de science” en plein air est une réalisation de l’université à l’occasion des 30 ans de la Fête de la science.Des tirages grand format exposés en extérieur

Surprenantes, curieuses, drôles, émouvantes ou énigmatiques… ces images nous interpellent et chacune d’elles raconte une histoire.

Ce sont les histoires de nos laboratoires, des femmes et des hommes qui font avancer la science et accroître notre connaissance du monde.Des articles pour aller plus loin

Chaque image a sa légende et un article plus détaillé à retrouver en ligne et dans le journal de la recherche, Prisme.Où la trouver ?

L’exposition est visible sur le campus 1, derrière la Galerie vitrée, le long des deux chemins montant vers la MRSH et la Crèche.

Venez découvrir une sélection d’images de la recherche issue des laboratoires universitaires. Cette exposition “Images de science” en plein air est une réalisation de l’université à l’occasion des 30 ans de la Fête de la science.

Venez découvrir une sélection d’images de la recherche issue des laboratoires universitaires. Cette exposition “Images de science” en plein air est une réalisation de l’université à l’occasion des 30 ans de la Fête de la science.Des tirages grand format exposés en extérieur

Surprenantes, curieuses, drôles, émouvantes ou énigmatiques… ces images nous interpellent et chacune d’elles raconte une histoire.

Ce sont les histoires de nos laboratoires, des femmes et des hommes qui font avancer la science et accroître notre connaissance du monde.Des articles pour aller plus loin

Chaque image a sa légende et un article plus détaillé à retrouver en ligne et dans le journal de la recherche, Prisme.Où la trouver ?

L’exposition est visible sur le campus 1, derrière la Galerie vitrée, le long des deux chemins montant vers la MRSH et la Crèche.

dernière mise à jour : 2021-09-15 par