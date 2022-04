Images d’arbres, concours photographie MAISON DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY Versailles Catégories d’évènement: Versailles

MAISON DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY, le samedi 9 avril à 14:00

Envoyez vos clichés en précisant votre nom et la rue du quartier avant le jeudi 2 juin à : [[maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr](mailto:maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr)](mailto:maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr) Tirages et exposition des quinze meilleurs clichés désignés par le vote du public le jeudi 9 juin 2022 à l’occasion de la fête du conseil de quartier. Les trois photographies élues seront primées d’un lot. Toutes et tous à vos smartphone et appareils photos… À l’occasion de la venue des beaux jours, le conseil de quartier et la maison de quartier Clagny-Glatigny organisent un grand concours de photos autour des arbres du quartier. MAISON DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY 10 bis rue Pierre LESCOT 78000 VERSAILLES Versailles Clagny Glatigny Yvelines

