Profitez d’une visite guidée sur le thème du patrimoine photographique 16 et 17 septembre Image’Est – Pôle Patrimoine

Assistez à une visite guidée des espaces de l’association Image’Est (centre de documentation, salle de projection, salle des archives) ; ainsi qu’à une présentation détaillée des missions et au visionnement de quelques réalisations valorisant le patrimoine photographique à partir de modélisations (un cliché des Canotiers de la Meurthe, 1888). Profitez d’une projection de films amateurs et échangez autour de la collecte et la valorisation du patrimoine cinématographique amateur du Grand Est.

Image’Est – Pôle Patrimoine 9 rue Michel Ney, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.image-est.fr Association des professionnels de l’image du Grand Est, Image’Est est le Pôle Régional d’Education aux Images de Lorraine, elle assure un soutien à la diffusion de la création régionale de documentaires et films courts et elle collecte, préserve et numérise le patrimoine audiovisuel, cinématographique et iconographique du Grand Est. A ce titre et fort de collections de près de 15.000 films et de plus de 1,2 million de photographies, elle copilote avec l’association Mira le projet de » Cinémathèque(s) du Grand Est « .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Départ du Circuit des Mines à Commercy (Meuse) en avril 1967© C. Bardot-Image’Est